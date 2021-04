Beim Einzug in die Top 10 werden in «Germany’s Next Topmodel» die Ellbogen ausgefahren. Mit ihrer Aussage über Publikumsliebling Dascha bringt sich Ashley aber in eine missliche Lage.

Darum gehts Bei «Germany’s Next Topmodel» sorgt Kandidatin Ashley (23) in dieser Woche für Aufsehen.

Das sonst so zurückhaltende Model überrascht mit einer kritischen Aussage über ihre Konkurrentin Dascha (20).

Am Freitag wehrt sich Ashley via Instagram dagegen, wie die Szene im Fernsehen gezeigt wurde.

«Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Ashley hält sich normalerweise eher im Hintergrund. Die 23-Jährige gehört zu den ruhigeren Nachwuchsmodels der Staffel, die neben der extrovertierten Konkurrenz gerne mal untergehen. Dennoch stellte Ashley in der neusten Folge vom Donnerstagabend klar: Sich eine Scheibe von anderen Kandidatinnen – wie beispielsweise von Dascha – abschneiden will sie nicht.

«Dascha ist für mich kein Vorbild. So will ich nicht sein», erklärt Ashley einigen ihrer Konkurrentinnen, als die besagte 20-Jährige ausser Hörweite ist. Und das, obwohl Dascha von Jurorin Heidi Klum (47) regelmässig für ihre offene und lockere Art gelobt wird. Ashley führt aus: «Ich habe das Ziel, Juristin zu werden. Da kann ich mich nicht so vulgär geben wie sie.»

Dascha ist gekränkt

Dass Ashley ihre Konkurrentin hinter deren Rücken «vulgär» nennt, passt der anwesenden Model-Runde gar nicht. Kandidatin Elisa (21) bringt ihre Bedenken vor der Kamera auf den Punkt: «Ich finde das nicht gerechtfertigt. Dascha kann sich gut ausdrücken und hat kein Sprachniveau, das unter der Gürtellinie ist.»

Und wie es bei «Germany’s Next Topmodel» meistens so ist, bleibt Ashleys Kommentar nicht lange vor Dascha verborgen. Die Kandidatin, die für ihre witzigen Sprüche von Fans gefeiert wird, ist sichtlich enttäuscht von der Aussage. «Sie hat vulgär gesagt? Hinter meinem Rücken?», so Dascha ungläubig. Später fügt sie an: «Das ist echt beleidigend, also volle Möhre!»

Ashley wehrt sich nach Ausstrahlung

Gelöst werden kann der Konflikt in der Episode nicht. Am Freitag äussert sich Ashley schliesslich via Instagram zu ihrer Aussage, die nicht nur bei der Konkurrenz, sondern auch beim Publikum für Verwunderung gesorgt hat. Sie habe auf Social Media viele Kommentare zum Thema gelesen, so die Jura-Studentin in ihrer Insta-Story. Und versucht, zu erklären: «Der Schnitt ist abgewichen von dem, was tatsächlich passiert ist.»

Es sei ihr mit dem Begriff «vulgär» nicht um den Sprachstil von Dascha gegangen, sondern um die Gesprächsthemen, zu denen sie sich äussert. «Denn das Nummer 1 Thema im Loft ist Sex. Und die einen nehmen halt kein Blatt vor den Mund», so Ashley. Sie halte sich derweil lieber aus solchen Konversationen raus. Und ihre introvertierte Art werde sie auch zukünftig beibehalten.