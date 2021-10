Oberster Impf-Chef – «Ich kann mir gut vorstellen, dass in einigen Kantonen die 2G-Regel kommt»

Mit einer 150 Millionen teuren Offensive will der Bundesrat die Impfquote in der Schweiz noch einmal deutlich steigern. Bei der Schaffhauser Regierung fallen die vom Bund vorgeschlagenen Massnahmen jedoch durch. Wie die « Schaffhauser Nachrichten » berichten, fordert der Kanton eine radikalere Lösung, um die Impfbereitschaft zu erhöhen: 2G statt 3G. Nur Geimpfte und von Corona Genesene sollen demnach Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen oder Innenräumen erhalten.

Christoph Berger, Infektiologe und Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF), will zur 2G-Forderung Schaffhausens keine Stellung nehmen. «Ziel ist aber, möglichst viele unentschlossene Ungeimpfte zu erreichen. Um sie zu überzeugen, braucht es regionale und an die Situation angepasste Lösungen.» Diese würden in einer Stadt mit hoher Impfquote – etwa Basel Stadt – anders aussehen als auf dem Land mit tieferer Impfquote – etwa Appenzell Innerrhoden. «Ich kann mir darum vorstellen, dass in Zukunft in einem Kanton die 2G-Regel gilt, in einem anderen wiederum nicht.»