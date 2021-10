Vandalismus in Basel – «Ich kann nicht fassen, dass es so viel Hass in unserer Gesellschaft gibt»

Vandalinnen und Vandalen zerstörten in der Samstagsnacht Kunst am Festival für zeitgenössische Kunst.

In der Nacht auf Samstag wurde ein Teil der Ausstellung des Festivals für zeitgenössische Kunst (IAF) in Basel zerstört. Fotografien wurden gänzlich zerschnitten und verrissen. Sowohl der Veranstalter Benjamin Füglister als auch der Künstler Cesar Dezfuli gehen von einer Tat mit rassistischem Motiv aus.

«Das Schlimmste ist, dass die jetzt ohne Konsequenzen davonkommen»

Auch Künstler Dezfuli ist enttäuscht: «Es ist sehr traurig zu sehen, dass es Menschen gibt, die so etwas tun können. Ich kann nicht fassen, dass es so viel Hass in unserer Gesellschaft gibt», sagt er. Für ihn steht fest, dass der Vandalismus an seiner Kunst einen rassistischen Hintergrund hat. «Das Schlimmste ist, dass die verantwortlichen Personen jetzt ohne Konsequenzen davonkommen», sagt Dezfuli.