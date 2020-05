Stars trauern um Roy Horn

«Ich kann nicht glauben, dass er gegangen ist»

Am Freitag erlag Magier Roy Horn den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Promis wie Arnold Schwarzenegger und David Hasselhoff trauern in den sozialen Medien.

Er hat einen Tigerangriff überlebt. Was an ein Wunder grenzte. Aber gegen das Corona-Virus hatte er keine Chance. Am Freitag starb Magier Roy Horn, Teil des legendären Magier-Duos «Siegfried and Roy», an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in seiner Wahlheimat Las Vegas. Roy und sein Lebensgefährte Siegfried Fischbacher waren jahrzehntelang Fixsterne am Showbiz-Himmel. Entsprechend illuster liest sich auch ihr Freundeskreis. Viele ehemalige Weggefährten und Freunde meldeten sich jetzt auf Social Media zu Wort und bekundeten ihre Trauer um den Tod des 75-Jährigen.