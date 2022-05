Sänger Marco Kunz: «Ich kann nicht gut vorlesen – für meine Kinder mache ich es trotzdem»

30 prominente Schweizerinnen und Schweizer fungieren als Botschafterinnen und Botschafter des Schweizer Vorlesetags 2022 am Mittwoch, 18. Mai. Sie lesen an diesem Tag während diverser Projekte vor. Neben Marco Kunz (36) sind das …

Marco Kunz, welcher Lesetyp bist du: modern mit dem E-Reader oder klassisch Bücher aus Papier?

Ganz klar: oldschool mit Büchern! Ich liebe es, Bücher in den Händen zu halten und blättern zu können – nicht zuletzt, weil ich immer wieder zurückspringe, um Passagen nochmals zu lesen. Ich verbringe jetzt schon so viel Zeit am Handy, mit elektronischen Medien. Ein E-Reader on top würde mich fertigmachen.

Kaufst du Bücher oder leihst du sie in der Bibliothek aus?



Du bist Botschafter des Schweizer Vorlesetags – welche Gefühle verbindest du mit dem Vorlesen?

Es sind schöne Erinnerungen, die bei diesem Gedanken hochkommen. Wir waren daheim drei Kinder und unser Mami hat uns vor dem Schlafen vorgelesen. Unsere Lieblingsgeschichte hatte eine Illustration, die durch ihre Erzählweise angefangen hat zu leben. Ähnliche Situationen gab es auch in der Schule, wenn wir am Boden liegen durften und sich im Kopf ein Film gebildet hat, während der Lehrer vorgelesen hat.

Wie wichtig ist Vorlesen?

In Filmen, in Videos, in Werbungen oder auch auf Social Media wird uns eine fertige Welt präsentiert. Ich glaube, das Lesen wird in der digitalen Zeit immer wichtiger – vor allem für Kinder. Dies fördert die Fantasie und lässt die Welt schön bunt und fröhlich wirken. Zudem lernen sie, dass sich Worte in den Gedanken zu einem Manifest entwickeln können.