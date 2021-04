Terzic betont: «Bürki ist in jedem Training da und gibt Gas.»

Dortmund-Trainer Edin Terzic hat sich nun zu Bürkis Einsatzchancen in der Restsaison geäussert.

Roman Bürki hat seit einigen Monaten seinen Stammplatz im BVB-Tor an Marwin Hitz verloren.

Über fünf Jahre lang war Roman Bürki die klare Nummer 1 im Dortmunder Kasten. Der Berner zeigte beim BVB über mehrere Saisons hinweg durchaus solide Leistungen, war aber wegen vereinzelter Patzer und Unsicherheiten in der Strafraumbeherrschung bei Experten und Fans nicht unumstritten.

Seinen Stammplatz bei den Schwarz-Gelben konnte sich Bürki trotz permanenter Diskussionen um seine Person bis zu dieser Rückrunde hin aber immer behaupten. Ende Januar stand der 30-Jährige dann bei der 2:4-Niederlage in Gladbach aber zum letzten Mal im Tor. Anschliessend fehlte er wegen einer Schulterverletzung und kehrte seither nicht mehr in die Stammformation von BVB-Coach Edin Terzic zurück.

Terzic zeigt Bürki auf, «wo er sich verbessern muss»

Der Nachfolger von Lucien Favre vertraut seit Bürkis Verletzung auf Marwin Hitz zwischen den Pfosten und hat sich nun in einem Interview mit der «WAZ» über die Situation des Ex-GC-Keepers geäussert: «Wir haben ihm einen klaren Weg aufgezeigt, was wir von ihm fordern, wo er sich verbessern muss. Er hat einen klaren Auftrag, den versucht er zu erfüllen. Er ist in jedem Training da und gibt Gas.»