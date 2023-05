Romanshorn: Erster Wake Park öffnet am Bodensee

Im Video siehst du, was du neu in Romanshorn ausprobieren kannst.

In Romanshorn öffnete dieses Wochenende ein neuer Wake Park.

Im Seepark von Romanshorn TG gibt es eine neue Attraktion. Der erste Wake Park auf dem Bodensee feierte am Wochenende seine Eröffnung. Das schöne Wetter konnte viele Besucherinnen und Besucher anlocken. Einige trauten sich, trotz den kalten Wassertemperaturen das Waken auszuprobieren.

Beim Wakeboarden wird die Kielwelle, welche vom ziehenden Motorboot stammt, als Sprungrampe genutzt. Daher kommt auch der Name – Kielwelle bedeutet im Englischen wake. Wenn eine Seilbahn verwendet wird, wie in Romanshorn, werden Schanzen für Sprünge und Tricks aufgestellt. Im Video siehst du, wie das Ganze abläuft.

Die Sportart ist vor allem unter dem Namen Wakeboarden oder Waken bekannt. Mit einem Wakeboard werden die Sportlerinnen und Sportler durch das Wasser gezogen, dabei wird das Brett an den Füssen festgeschnallt. Die Person wird entweder von einem Motorboot oder einem Wasserskilift, einem sogenannten Cable, gezogen und gleitet über das Wasser. Die Fahrerinnen und Fahrer stehen dabei seitlich zur Fahrtrichtung auf dem Brett und sind mit 30 bis 40 Kilometern pro Stunde unterwegs.

In Romanshorn hat sich der Verein bewusst für die Seilbahn entschieden. Im Vergleich zum Boot gibt es dadurch einige Vorteile: «Es ist einfacher zum Lernen, weil es flach ist, man hat weniger Geschwindigkeit und kann die Person, wenn sie stürzt, sofort zurückholen», erklärt Reimann. Der Spass stehe dabei an oberster Stelle: «Alle können es ausprobieren, man muss kein Prorider sein», so Reimann zu 20 Minuten.