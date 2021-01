Manuela, was macht dich besonders?

Bist du seit deiner Geburt gehörlos?

In meinem ersten Lebensjahr habe ich normal gehört, dann erlitt ich einen Hörsturz. Nach vielen Abklärungen fand man heraus, dass ich am Waardenburg-Syndrom leide. Davon kriegt man beispielsweise ganz blaue Augen, so wie ich sie habe. Auch besteht die Möglichkeit zwei verschiedene Augenfarben, weisse Haarbüschel und Hörbehinderungen verschiedener Schweregrade zu bekommen. Mein jüngerer Bruder leidet an derselben Krankheit, sonst ist in meiner Familie niemand davon betroffen.