Lärm im Wohnzimmer : «Ich kann sogar erkennen, ob ein Zwei-oder Dreiachser vorbeifährt»

In Widnau leidet Rolf Sieber (65) seit der Sanierung der Strasse vor seinem Haus unter Lärmemissionen. Er macht den Kanton St. Gallen dafür verantwortlich. Der Kanton kümmert sich um das Anliegen.

«Morgens um 5 Uhr, wenn die ersten Linienbusse fahren, beginnt es zu rattern», sagt Rolf Sieber (65) aus Widnau SG. «Ich höre sogar, ob grad ein Zwei-oder Dreiachser vorbeifährt.» Begonnen hat sein Ärger vor gut acht Jahren, als der Kanton die Bahnhofstrasse vor seinen Haus sanierte. Laut Sieber hätte man «aus ästhetischen Gründen statt Asphalt auf Betonplatten als Belag gesetzt». Die Folge für Sieber: Er hört bei jedem vorbeifahrenden Fahrzeug ein «Tagg-Tagg» in seiner Wohnung. Früher sei das nicht der Fall gewesen. Sieber nervt sich: «Ich kann nicht mal in Ruhe Zeitung lesen.» Tassen oder metallene Gegenstände könne er nicht auf dem Salontisch stehen lassen. «Das scheppert sonst die ganze Zeit.»

Seinen Unmut hat der 65-Jährige gegenüber dem Kanton, der für die Strasse verantwortlich ist, mehrmals Kund getan. Zuletzt in einem Brief an das kantonale Tiefbauamt. Er möchte wissen, weshalb statt Asphalt eine Betonplatte vor seinem Haus verbaut wurde. Zudem fordert Sieber, dass eine Fuge, die seiner Meinung nach defekt ist, nach der Frostperiode saniert wird und die Herausgabe von Unterlagen, welche sein Anwalt im September 2020 angefordert hatte. Ausserdem enerviert sich Sieber über ein Gutachten, wofür während einem Jahr Messungen durchgeführt wurden. Laut dem 65-Jährigen zu 90 Prozent im Keller. «Das ist doch ein Witz. Mir ist es egal, wenn es im Keller lärmt, aber in der Stube will ich Ruhe haben.»