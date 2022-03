Strassenumfrage – «Ich kaufe erst Notvorräte, wenn die Sirenen heulen»

1 / 15 Ali Berisha (20): «Der Krieg in der Ukraine macht mir schon etwas Angst. Ich fühle mich in der Schweiz aber sehr sicher.» 20 Minuten/Bettina Zanni Ramon (27): «Als ich gestern im Aldi vor einem Karton mit Dosen stand, überlegte ich mir, meinen Vorrat zu erweitern.» 20 Minuten/Bettina Zanni Lara (15): «Besser wäre, wenn wir den ukrainischen Flüchtlingen in Polen Lebensmittel spenden würden.» 20 Minuten/Bettina Zanni

Der Krieg in der Ukraine beunruhigt – einige Menschen in der Schweiz decken sich deshalb bereits mit Vorräten ein. So berichten Betreiber von Onlineshops, dass sich die Nachfrage etwa nach Getreideriegeln, Büchsennahrung oder Wasserfiltern in den letzten Tagen verdoppelt habe. Passantinnen und Passanten in Zürich sind unterschiedlicher Meinung, wenn es um das Anlegen von Vorräten geht:

Ramon (27), Koch:

«Für mich als Koch ist es normal, zuhause einen Vorrat zu haben. Doch als ich gestern im Aldi vor einem Karton mit Dosen stand, überlegte ich mir, meinen Vorrat zu erweitern. Vielleicht kaufe ich in den nächsten Tagen Dosennahrung mit Saucen, Tomaten und auch noch mehr Reis, Nudeln und Mehl. Wenn der Krieg näher kommt, ist es schon richtig, sich Gedanken über die Vorräte zu machen.»

Lara (15), lernende Coiffeuse:

«Als Corona kam, hamsterten die Leute Toilettenpapier, was ich völlig übertrieben fand. Daher finde ich es auch übertrieben, wenn wir in der Schweiz wegen des Krieges in der Ukraine jetzt wie verrückt Vorräte kaufen. Besser wäre, wenn wir den ukrainischen Flüchtlingen in Polen Lebensmittel spenden würden.»

Ali Berisha (20), Detailhandelsangestellter:

«Der Krieg in der Ukraine macht mir schon etwas Angst. Ich fühle mich in der Schweiz aber sehr sicher. Ich hoffe, es bleibt auch so und wünsche mir Frieden für alle Menschen. In der Pandemie hamsterte ich auch Lebensmittel. Jetzt würde ich aber erst Vorräte kaufen, wenn die Sirenen heulen.»

Saskia Loertscher (17), Fachangestellte Gesundheit:

«Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wegen des Krieges Vorräte anzulegen. Meine Familie hat sowieso einen Vorrat zuhause mit Mais, Bohnen und Nudeln. Zusätzliche Vorräte würde ich kaufen, wenn es der Bund empfehlen würde. Es braucht einen ausschlaggebenden Grund in der Schweiz, um Kriegsvorräte anzulegen.

Miran Ibrahim (21), Barbier:

«Ich würde einen Vorrat anlegen, wenn der Bundesrat dazu aufrufen würde. In der Pandemie hat der Bundesrat der Bevölkerung auch gesagt, was man tun sollte. Ich bleibe gelassen, da ich mich in der Schweiz sicher vor einem Krieg fühle. Die Schweiz ist ein neutrales Land. Im ersten und zweiten Weltkrieg war sie auch nicht involviert.»

Sonja Dimovic (20), Fachangestellte Gesundheit:

«Zum Glück sind wir in der Schweiz sicher. Als neutrales Land machen wir in Kriegen ja nicht mit. Angst macht mir der Krieg in der Ukraine trotzdem. Ich finde es aber etwas übertrieben, wenn man deswegen schon Vorräte anlegt. Zusätzliche Lebensmittel würde ich kaufen, wenn sich die USA oder Deutschland in den Krieg einmischen würde.»