Bezirksgericht Bülach

«Ich kenne die Frau nicht, ich habe sie nie gesehen»

Einem Eritreer, der bei der Entführung von sechs Landsfrauen im Sudan mitgeholfen haben soll, droht eine lange Gefängnisstrafe. Am Dienstag stand er vor dem Bezirksgericht Bülach.

Die Tat geht auf April 2015 zurück. Damals waren zwei junge Frauen aus ihrem Heimatland Eritrea in ein Flüchtlingslager in Äthiopien geflüchtet. Sie reisten von dort aus mit einer Gruppe von rund 50 Flüchtlingen weiter, mit dem Ziel nach Europa zu gelangen.

Mit einem ungewöhnlichen Fall von Lösegelderpressung musste sich das Bezirksgericht Bülach am Dienstag befassen. Vor den Richtern stand ein 25-jähriger abgewiesener Asylsuchender aus Eritrea, dem die Staatsanwaltschaft qualifizierte Geiselnahme vorwirft. Coronabedingt fand der Prozess am Obergericht Zürich statt.

Es war eine dramatische Szene an jenem 11. Oktober 2017 vor dem Zürcher Migrationsamt in Oerlikon, als eine junge Frau ihren angeblichen Peiniger wiedererkannte. Er soll sie im Sudan auf der Flucht nach Europa überfallen, misshandelt und von den Angehörigen Lösegeld erpresst haben.

Die Frau war völlig aufgelöst, weinte und schlug auf den damals 22-jährigen Mann ein. Sie war sich sicher, dass es sich um jenen Mann handelte, der im April 2015 als Dolmetscher fungierte, als sie und fünf weitere Frauen im Sudan von einer bewaffneten Bande arabischer Nomaden überfallen wurde. Die Frauen aus Eritrea waren in ein Flüchtlingslager in Äthiopien geflohen und wollten via Sudan nach Europa. Nachdem die Angehörigen der Opfer ein Lösegeld von je 3000 Dollar bezahlt hatten, wurden die Frauen nach mehrwöchiger Gefangenschaft schliesslich freigelassen. Dabei waren die Frauen laut Anklageschrift von den Entführern geschlagen, misshandelt, vergewaltigt und mit dem Tod bedroht worden.

Beschuldigter bestreitet die Vorwürfe

An der Gerichtsverhandlung vom Dienstag vor dem Bezirksgericht Bülach – der Prozess fand coronabedingt im Obergericht Zürich statt – bestritt der Asylbewerber den Tatvorwurf: «Ich kenne die Frau nicht, ich habe sie nie gesehen.» Er sei damals ebenfalls auf der Flucht gewesen und habe in der sudanesischen Hauptstadt Khartum darauf gewartet, mit einer Schlepperbande nach Libyen zu kommen und von dort aus nach Europa zu gelangen. Die dafür notwendigen 4000 Dollar hätten seine zwei Onkel bezahlt.

Sein Verteidiger verlangte einen Freispruch, zudem soll sein Mandant aus der Sicherheitshaft entlassen werden, in der er sich seit dem letzten August befindet. Der Mann ist seit drei Jahren verheiratet, seine Frau lebt in Deutschland. Er wohnte zuletzt als abgewiesener Asylbewerber in einer Notunterkunft in der Nähe von Zürich. Es sei nicht auszuschliessen, dass das angebliche Opfer seinen Mandanten belaste, damit es als persönlicher Härtefall beim Migrationsamt bessere Karten habe. Der Verteidiger wies auch darauf hin, dass die Frau erst im Jahr 2017, also zwei Jahre nach der Einreise in die Schweiz, dem Migrationsamt von der Geiselnahme erzählt habe, dies im Zusammenhang mit der Verlängerung des Aufenthaltsstatutes.