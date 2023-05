Strafgericht Basel-Stadt: «Ich kenne ihn gut, habe ihn schon als Minderjährigen festgenommen»

Er flüchtete bekifft in einem Auto vor der Polizei und muss sich nun für die Horrorfahrt verantworten. Während des Prozesses gab der Beschuldigte an, er hätte sich vor Polizeigewalt gefürchtet. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft für über zwei Jahre in den Knast.

Hier wird der Fahrer von der Basler Polizei gestoppt. Am 9. Mai sagte er vor dem Strafgericht aus. News-Scout

Darum gehts Ein damals 25-Jähriger leistete sich im September 2022 eine Verfolgungsjagd mit der französischen und der Schweizer Polizei.

Er hätte sich vor Polizeigewalt gefürchtet, sagte der Beschuldigte am Dienstag vor Gericht.

Der Staatsanwalt forderte einen Schuldspruch im Sinne der Anklage und 28 Monate Freiheitsstrafe.

Zu Beginn des Verfahrens verwies die Gerichtspräsidentin des Strafgerichts Basel-Stadt auf das Vorstrafen-Register des heute 26-jährigen Beschuldigten: Der Mann hatte in der Vergangenheit auffallend oft gegen das Gesetz verstossen. 30 Vorstrafen, vor allem Drogen- und Gewaltdelikte, hat der Franzose bereits auf dem Kerbholz. Am Dienstag musste er sich wegen Gefährdung des Lebens, grober Verletzung der Verkehrsregeln und Fahren in fahrunfähigem Zustand verantworten.

In der Nacht vom 5. auf den 6. September 2022 setzte sich der damals 25-jährige Beschuldigte bekifft und ohne je einen Führerausweis gemacht zu haben in ein Auto, das der französischen Polizei als gestohlen gemeldet wurde. Zuvor beobachtete ein Passant, wie der Beschuldigte in Mulhouse (F) eine Frau gewaltsam in das Auto gestossen hatte. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Verfolgung wegen gemeldeter Entführung

«Wir wurden zu einer Entführung gerufen», schilderte ein französischer Polizeibeamter dem Gericht. Er sei mit seinem Kollegen in einem zivilen Auto unterwegs gewesen und hätte den Beschuldigten versucht, zum Anhalten zu bewegen. Dieser drückte aber stattdessen aufs Gaspedal. Die wilde Verfolgungsjagd begann: Die Polizisten aktivierten Blaulichter und Sirene und hängten sich an den Beschuldigten.

«Das war die Angst, die mich gesteuert hat, ich hatte wirklich, wirklich Angst», sagte der Beschuldigte vor Gericht. Zu Beginn des Prozesses gab er an, nicht gewusst zu haben, dass er von der Polizei verfolgt wurde. Mit einem ausgedruckten Radarbild, das er den Polizisten auf dem Zeugenstuhl zeigte, wollte er beweisen, dass das zivile Auto ohne Blaulicht unterwegs gewesen war.

Polizei in Mulhouse kannte den Mann

Dann gab er plötzlich an, dass er Angst vor Polizeigewalt und aus diesem Grund die Flucht ergriffen hatte. Via deutscher Autobahn, auf der er bis zu 180 km/h fuhr, gelang er nach Basel, wo er teils auf der Gegenfahrbahn fuhr und dabei «Todesopfer in Kauf genommen hat», wie es der Staatsanwalt in seinem Plädoyer ausführte.

Der Beschuldigte schilderte, wie er in Mulhouse um sein Leben gefürchtet hatte, als ihm «maskierte und bewaffnete Männer» entgegentraten. Die befragten Polizisten verneinten dies während des Prozesses aber. Es sei gar keine Zeit da gewesen, das Auto zu verlassen. Sie erwähnten aber, dass der Beschuldigte kein Unbekannter sei in der französischen Kleinstadt. «Ich bin schon seit 20 Jahren Polizist und habe ihn schon als Minderjährigen festgenommen», sagte einer der Zeugen.

28 Monate Freiheitsstrafe gefordert

Der Beschuldigte stoppte erst, nachdem er ein Fahrzeug der Basler Polizei rammte. Mit seinem «kamikazehaften Fahrverhalten» gefährdete er das Leben der Polizisten, so der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte sei im Sinne der Anklage schuldig zu sprechen und mit 28 Monaten Freiheitsentzug zu bestrafen. Die acht Monate in U-Haft seien anzurechnen. Zudem solle das Gericht einen Landesverweis von sechs Jahren aussprechen.

Vieles sei unklar im Verfahren, befand aber der Verteidiger. Die Staatsanwaltschaft könne weder die genaue Fluchtroute aufzeigen noch die Geschwindigkeitsübertretung nachweisen. Das Leben der Polizisten sei beim Crash nicht gefährdet gewesen, führte der Verteidiger weiter aus und zitierte ein Bundesgerichtsurteil. Sein Mandant hätte mit der U-Haft bereits genug Zeit abgesessen, plädierte er.

Das Urteil wird am Mittwochmorgen gesprochen.