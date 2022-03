Prävention – «Ich kenne Junge, die wegen der Kosten auf Verhütung verzichten»

SP-Nationalrätin Samira Marti fordert in einer Motion, dass unter 25-Jährige Verhütungsmittel künftig gratis erhalten.

SVP-Nationalrätin Theres Schläpfer entgegnet, dass es Jungen bei Zigaretten auch nicht an Geld mangle.

SP-Nationalrätin Samira Marti will unter 25-Jährigen kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln ermöglichen.

Wollen Frauen das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft vermeiden, müssen sie regelmässige Ausgaben in Kauf nehmen. Rund 15 bis 25 Franken kostet die Verhütungspille pro Monat, eine Hormonspirale 500 bis 700 Franken. SP-Nationalrätin Samira Marti fordert in einer Motion, dass unter 25-Jährige Verhütungsmittel künftig gratis erhalten.

In Frankreich haben junge Frauen seit Anfang Jahr bereits kostenlosen Zugang zu hormonellen Verhütungsmitteln. Marti verweist in ihrem Vorstoss darauf, dass die Schwangerschaftsabbrüche in Frankreich seither rückläufig seien.