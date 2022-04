«Es braucht Glück» – Nati-Trainer Murat Yakin wäre beinahe bei Real gelandet 

Murat Yakin hat sich in einem Interview über den Frauenfussball, die Nati und homosexuelle Fussballer geäussert.

Yakin über einen Beinahe-Wechsel zu Real Madrid

In der Saison 1998/1999 spielte Murat Yakin für Fenerbahçe Istanbul. Der Trainer von Rivale Besiktas, John Toshack, wechselte damals zu Real Madrid. Yakin: «Er hielt sehr viel von mir und wollte mich unbedingt zu Real holen.» Das Problem dabei laut Yakin: Da Elvir Baljic von Fenerbahçe zu Real wechselte, war es für Toshack nicht möglich, einen weiteren Spieler des Clubs zu verpflichten. Yakin zog seine Lehren draus: «Das war bitter für mich, weil ich es mir zugetraut hätte, bei Real Madrid eine gute Rolle zu spielen. Diese Geschichte zeigt, dass man im Sport manchmal auch Glück haben muss.»

Über Gehälter im Frauenfussball

Für den Nati-Coach ein kompliziertes Thema. Am Ende gehe es um Gelder, die im Spiel sind. Yakin: «Es ist im Moment noch unrealistisch, für Fussballerinnen die gleichen Löhne wie bei den Männern zu fordern. Im Fussball ist es der Markt, der über die Bezahlung entscheidet, die TV-Rechte, die Sponsoren, die Merchandising-Einnahmen.» Der Boom im Frauenfussball geht aber in die richtige Richtung. «Das Interesse steigt, das Nationalteam ist erfolgreich, die Frauen werden stärker beachtet», so Yakin.