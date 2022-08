Akuter Lehrermangel: «Mache mir als Mutter grosse Sorgen» – Lehrerverband-Chefin schlägt Alarm

In der Schweiz herrscht akuter Lehrpersonenmangel: «Personalmangel ist auch in diesem Jahr ein sehr wichtiges Thema, das uns stark beschäftigt. Wir machen uns grosse Sorgen, weil die Bildungsqualität in Gefahr ist», sagte Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), am Montag vor den Medien. Die Suche nach Notlösungen laufe auf Hochtouren. «Selbstverständlich müssen keine Kinder zu Hause bleiben. Kinder haben ein Anrecht auf Bildung», so Rösler.