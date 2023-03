«Ich könnte nur noch heulen» – Angestellte haben Angst und ärgern sich

M. regt sich über die Medien auf, welche ihrer Meinung nach zu viel über die Credit Suisse berichten. «Man kann eine Institution auch zugrunde schreiben.» Zudem habe sie die Kritik an der CS satt. «Gestern war ich an einer Ausstellung. Als ich mit dem CS-Kärtli zahlen wollte, fragte der Mann an der Kasse: ‹Funktioniert die echt noch?›» Auf solche Sprüche könne sie echt verzichten.

«Wir Angestellten machen einfach unsere Arbeit, und es ist sehr viel Arbeit, die wir zu bewältigen haben. Und wir machen es gut. Es ist mühsam, dass man seinen Arbeitgeber fast nicht mehr nennen kann, ohne mit blöden Bemerkungen konfrontiert zu sein.» Sie ist überzeugt, auch die anderen Banken hätten «Dreck am Stecken», aber wie immer käme das erst in ein paar Jahren heraus, wie damals bei der Raiffeisen. Die UBS mache Milliarden-Gewinne, sie frage sich, ob da alles mit rechten Dingen zugehe. Das einseitige CS-Bashing sei nicht gerechtfertigt, sagt M.

«Mir sträuben sich alle Nackenhaare»

L. arbeitet seit über 20 Jahren bei der Credit Suisse. Er könnte nur noch heulen, sagt er am Sonntag im Gespräch mit 20 Minuten. «Ärger, Enttäuschung, Wut und Frust, alles. Und ja, auch Angst vor der Zukunft» empfinde er, sagt der 60-jährige Projektleiter. «Wir hatten so viel Herzblut, und jetzt ist alles dahin. Wir Mitarbeiter werden auf Deutsch gesagt vera****t.»

Mit Brady Dougan seien «die Amerikaner» in die Bank gekommen und hätten eine neue Kultur gebracht, sagt L.: «Sie reizen die Vorschriften aus, schummeln und kassieren Boni. Die Fehler müssen andere ausbügeln. Vom soliden Schweizer Geschäft werden die Gewinne abgezogen, um die Bussen im Investmentbanking zu bezahlen. Mir sträuben sich alle Nackenhaare.» Es sei in den letzten Monaten nicht besser geworden. Im Gegenteil, heute sei es noch schlimmer als vor einem Jahr.

Die meisten Mitarbeitenden warteten am Wochenende sehnlichst auf eine Information und schauten immer wieder ins Mail. «Aber da kommt nichts, kein Wort, nada.» Er werde freiwillig gehen, wenn die Bank ihm noch etwas in die Pensionskasse zahlt, sagt L. So viele Leute bei der CS sagten, sie hätten genug. «Es ist unglaublich, was die Manager mit dieser Firma angerichtet haben. Und ich weiss nicht, ob es bei der UBS wirklich besser ist. Auch bei dieser Übernahme schaut jeder nur, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringen kann. Jeder kämpft, damit er für sich noch einen guten Job herausholen kann, und nachher geht es genau gleich weiter wie bisher.»