Frag Lilli - «Ich komme nur mit überkreuzten Beinen»

Viele kennen das, was du beschreibst. Allein funktioniert die sexuelle Erregung sehr gut und häufig auch sehr effizient. Aber beim Sex zu zweit stossen einige an die Grenzen ihrer sexuellen Lerngeschichte. Je mehr unterschiedliche Dinge du bei der Selbstbefriedigung mit deinem Körper machst, desto mehr lernst du, dich auf unterschiedliche Weise zu erregen. So wirst du nicht von einer Technik abhängig. Es ist nicht so leicht für Partner*innen genau diese eine Praktik umzusetzen. Deshalb wird Sex zu zweit leichter, wenn du deine Erfahrungen erweiterst.