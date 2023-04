Langnau: Berner päppelt Baby-Füchse auf

Eine Füchsin hat in Peterson Palombos Garten ihre Jungen zur Welt gebracht. Kurz darauf wurde sie überfahren. Weil einer der Welpen in Lebensgefahr schwebte, rettete Palombo ihn.

Langnau BE : «Ich konnte das Füchslein nicht einfach so in meinem Garten sterben lassen»

Der kleinste Fuchs-Welpe war kurz vor dem Sterben, als Peterson Colombo ihn wärmte und fütterte. Peterson Palombo

Darum gehts Eine Füchsin brachte ihre Jungen in einem Garten in Langnau zur Welt.

Kurz darauf wurde sie angefahren und dann von ihren Schmerzen erlöst, indem ein Wildhüter sie erschoss.

Die Fuchs-Mutter liess drei Welpen zurück. Als einer vor Kälte stark zitterte, wickelte Peterson Palombo das Kleine ein und gab ihm Milch.

Peterson Palombo wohnt in Langnau im Emmental BE und hat einen Garten, der von Wildtieren gerne besucht wird – darunter auch von Füchsen. Eine Füchsin fühlte sich in Palombos Garten so wohl, dass sie ihre drei Jungen dort auf die Welt brachte.

«Ich bekam mit, wie die Fuchs-Mama ihre Welpen in meinem Garten gebar», so Palombo. «Kurze Zeit später sah ich, dass sie angefahren worden war.» Er habe sofort Kontakt mit den lokalen Wildhütern aufgenommen und gefragt, was zu tun sei. «Einer hat die Füchsin dann erschossen, weil sie wahrscheinlich unter sehr starken Schmerzen litt.» Peter Siegenthaler, Wildhüter in Langnau, bestätigt, dass sie erlegt wurde.

Die Fuchs-Welpen seien aber immer noch in ihrem Bau in seinem Garten geblieben. Die Wildhüter versicherten Palombo, der Vater der Füchse werde sich um sie kümmern. «Es ist so spannend. Seit die Mutter gestorben ist, höre ich den Vater nachts nach den Welpen rufen. So bin ich beruhigt, dass die Kleinen versorgt sind.»

«Ich konnte es nicht sterben lassen»

Dann beobachtete Palombo jedoch, dass einer der Welpen stark zitterte. «Es war ziemlich kalt und das Baby konnte kaum mehr laufen.» Er wisse, dass man Wildtiere nicht anfassen sollte, und mache das in der Regel nie. «Ich wusste aber, dass das Füchslein sterben würde, wenn ich nicht etwas unternahm, und ich konnte es nicht einfach so in meinem Garten sterben lassen», sagt der Langenthaler. «Das hätte ich nicht übers Herz gebracht.»

So habe er den kleinsten Fuchs-Welpen in ein Badetuch gewickelt und ihm etwas Milch gegeben. «Ich war dann etwa eine halbe Stunde mit ihm und habe mich um ihn gekümmert. Als ich das Gefühl hatte, er habe es warm genug und könne überleben, habe ich mich wieder von ihm entfernt», so Palombo. Danach sei der Fuchs wieder zwischen den Büschen verschwunden und sei in seinen Bau zurückgekehrt.

Was hättest du in einer solchen Situation gemacht? Ich hätte genau gleich gehandelt und den Welpen gerettet. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Schliesslich sollte man Wildtiere nicht anfassen. Wahrscheinlich hätte ich den Wildhüter angerufen. Ich hätte nichts gemacht.

«Ich habe richtig Respekt vor Wildtieren. Sie sollen auch wild bleiben», sagt er. Er wolle sie nicht zähmen, sondern habe lediglich gewollt, dass der Welpe überlebe. Mittlerweile gehe es den drei Kleinen gut. Palombo habe sie mehrfach in seinem Garten herumtollen gesehen.

Wildhüter Siegenthaler erklärt: «Wenn man einen Fuchs findet, der leidet, sollte man sofort einen Wildhüter kontaktieren. Wir kümmern uns dann um die Tiere.» Die Mitarbeitenden der Wildhut würden dann untersuchen, was dem Fuchs fehle und wie man ihm helfen könne.

1 / 3 Drei Fuchs-Welpen wohnen in Peterson Palombos Garten. Peterson Palombo Einem der drei rettete er das Leben, indem er das Füchslein in ein Badetuch einwickelte und ihm Milch gab. Peterson Palombo Mittlerweile geht es dem Welpen wieder gut. Palombo sieht die drei regelmässig in seinem Garten herumtollen. Peterson Palombo

