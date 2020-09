Die Schülerin wird in den Rücken getreten, geschlagen, an den Haaren gezogen: Wie ein Video zeigt, geht in Menziken AG eine Gruppe von Mädchen immer wieder auf de n gleichaltrige n Teenager los. Sie lassen auch dann nicht von ihr ab, als die Schülerin zurückweicht und auf den Boden fällt. Die Aufnahmen stammen vom letzten Oktober, wurden nun durch Tele M1 publik gemacht.