Sicherheitslücke bei Wizz Air - «Ich konnte die ganze Passagierliste einsehen und bearbeiten»

Am Donnerstagmorgen loggte sich Muhamed Biseri (26) in sein Konto der Fluggesellschaft Wizz Air ein. Da er am Freitag einen Flug nach Ohrid in Nordmazedonien gebucht hatte, um seine Grosseltern zu besuchen, wollte er ein letztes Mal die Buchungsdetails einsehen. «Nach dem Login hatte ich gleich Zugriff auf sämtliche Daten aller Passagiere», sagt Biseri. Er hätte sogar die Namen der Passagiere ändern, Sitzplatzänderungen vornehmen und Gepäckstücke hinzufügen oder entfernen können. «So etwas darf nicht passieren», sagt Biseri.