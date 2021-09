Camille Lothe - «Ich konnte drei Wochen nur Flüssignahrung zu mir nehmen»

Camille Lothe, Präsidentin der Zürcher Jung-SVP, machte ihren Unfall am Donnerstag in einem Instagram-Post publik. Darin freut sie sich über ihren Masterabschluss.

Im Spital stellten die Ärzte einen dreifachen Unterkieferbruch und ein Schädel-Hirn-Trauma fest. «Dazu erlitt ich mehrere Platzwunden und es wurden mehrere Zähne beschädigt.» In einer rund vierstündigen Operation habe der Kiefer zusammengeflickt werden müssen. «Mir wurden sechs Metallplatten eingesetzt. In sechs bis neun Monaten werden sie mit einer weiteren Operation entfernt.»

Kleiner Moment der Unachtsamkeit reiche

Nach einer Woche wurde die Politikerin aus dem Spital entlassen. Essen war unmöglich. «Drei Wochen konnte ich nur mit einem Strohhalm Flüssignahrung zu mir nehmen.» Seit dem Unfall steht für die 27-Jährige fest: «E-Trottis sind gerade in der Stadt ein praktisches Verkehrsmittel, jedoch besteht gleichzeitig auch eine gewisse Gefahr.» Viele Menschen unterschätzten die Geschwindigkeit und die E-Trottis seien oft in einem fragwürdigen Zustand. «Dabei kann nur ein kleiner Moment der Unachtsamkeit zu einem schlimmen Unfall führen.»

Publik machte die Politikerin ihren Unfall am Donnerstag in einem Instagram-Post, in dem sie sich über ihren Masterabschluss freut. «Endlich darf ich voller Stolz mein Masterzeugnis in der Hand halten. Nach meinem Unterkieferbruch vor zwei Monaten war vieles für mich unklar.» Seit August arbeite sie am Institut für Politikwissenschaft. «Glücklicherweise konnte ich meine Stelle trotz des Unfalls antreten.»