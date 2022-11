Twint funktioniert am Montagmittag nicht

Bezahldienst teilweise down : «Ich konnte mir kein Mittagessen kaufen» – User klagen über Twint-Ausfall

Twint ist am Montagmittag grossflächig ausgefallen. Der Grund der Störung ist noch unklar.

Wer sein Mittagessen per Twint bezahlen möchte, muss am Montag womöglich eine andere Lösung finden. Beim Bezahldienst ist eine Störung aufgetreten.



«Ich habe Twint als Reserve installiert, falls ich mein Portemonnaie vergesse», sagt ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Und ausgerechnet heute habe er sein Portemonnaie nicht dabei. «Ich konnte mir deshalb kein Mittagessen kaufen», so der News-Scout weiter.