MH17-Absturz : «Ich konnte nicht aufhören zu weinen, bis ich schreiend aufwachte»

90 Angehörige der 298 Opfer des Abschusses des malaysischen Passagierflugzeugs vor sieben Jahren wollen in den nächsten drei Wochen aussagen. Die Staatsanwaltschaft hat drei Russen und einen Ukrainer des Mordes beschuldigt – sie sind nicht im Gerichtssaal.

In dem Prozess um den Absturz eines malaysischen Passagierflugzeugs in der Ukraine 2014 haben nun Hinterbliebene der 298 Insassen das Wort. Nach niederländischem Recht können Verwandte eines Opfers eine Aussage vor Gericht machen, ohne Fragen gestellt zu bekommen. Am Montag schilderten die ersten tiefe traumatische Erfahrungen, in den nächsten drei Wochen wollen insgesamt 90 Personen aussagen – einige per Videoschaltung und aus anderen Ländern. Laut Staatsanwaltschaft wurde der Flug MH17 über der Ukraine mit einer Luftabwehrrakete abgeschossen.