Was Alisha Lehmann mit Shirin David zu tun hat? Wohl gar nichts. Oder zumindest nicht viel. Die Schweizer Fussballerin im Diensten von West Ham United macht keine Musik, sass noch nie in der DSDS-Jury und hat sich auch noch nie für den Playboy ausgezogen. Die einzige Ähnlichkeit vielleicht: Die 21-jährige Lehmann und die 25-jährige David sind recht erfolgreich in den sozialen Netzwerken unterwegs. Lehmann hat auf Instagram 1,6 Millionen Follower, David 5,4.