Einsatz wird überprüft «Ich kriege keine Luft» – heftige Kritik an Hamburger Polizei nach Festnahme

Ein Video in den sozialen Medien sorgt für Aufregung. Darauf ist zu sehen, wie mehrere Polizisten in Hamburg einen Jugendlichen hart angehen. Die Polizei nimmt Stellung zum Vorfall.

Der Hamburger Polizei wird nach einem umstrittenen Polizeieinsatz im Stadtteil Neustadt unverhältnismässige Gewalt vorgeworfen. Auf einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie mehrere Polizisten einen Jugendlichen niederringen. Der 15-Jährige steht dabei vor einer Wand mit einem Graffiti mit dem Schriftzug «I can't breathe» – eine Botschaft in Anlehnung an die Polizeigewalt in den USA.

Jugendlicher wollte sich nicht ausweisen

Die Hamburger Polizei veröffentlichte am Dienstag eine Pressemitteilung zum Vorfall. Der Jugendliche soll in den vergangenen Tagen mehrmals mit seinem E-Roller verbotenerweise auf dem Gehweg gefahren sein. Bei einer Kontrolle wollte sich der 15-Jährige gemäss Polizei nicht ausweisen und soll die Polizisten schliesslich geschubst haben. «Mit einfacher körperlicher Gewalt versuchten die Beamten gegen den sehr grossen und starken Jugendlichen vorzugehen und ihn mit aufs Polizeikommissariat zu nehmen», schreibt die Polizei. Dort konnte die Polizei den Jugendlichen kontrollieren. Er wurde anschliessend von seinen Eltern abgeholt.

Ähnlicher Vorfall in Düsseldorf

Bereits am Wochenende kam es in Düsseldorf zu einem ähnlichen Vorfall. Dabei wurde ebenfalls ein 15-Jähriger von der Polizei festgenommen. Ein Video zeigt, wie ein Polizist dabei dem am Boden liegenden Jugendlichen ein Knie auf den Kopf drückt. Offenbar wurde zuvor die Polizei gerufen, weil Randalierer in einem Restaurant in der Innenstadt für Unruhe sorgten.