Frage von Armin ans AGVS-Expertenteam:

Wir fahren seit zwei Jahren ein Elektroauto. Wir laden jeweils über die normale Haushaltsteckdose, die wir mit einer blauen Campingsteckdose ausgerüstet haben. Für den Anschluss des Elektroautos verwenden wir ein spezielles Adapterkabel. Der tägliche Ladebedarf liegt zwischen 80 und 150 Kilometern. In der letzten Ratgeber-Kolumne hast du geschrieben, es sei riskant, ein E-Auto an der heimischen Steckdose zu laden. Bis jetzt hatten wir nie ein Problem. Würdest du das Risiko trotzdem als hoch einschätzen?

Antwort:

Lieber Armin,



das Laden zu Hause erfolgt in deinem Fall mit einer einphasigen Wechselspannung von 230 Volt. Für die genannten Reichweiten benötigst du je nach Verbrauch im Fahrbetrieb und Wirkungsgrad des Ladegerätes zwischen 13 und 30 kWh an elektrischer Energie. Mit einem Ladestrom von 8 Ampère und einer Ladeleistung von 1,8 kW dauert der Ladevorgang zwischen sieben und 16 Stunden. Steht dir der doppelte Ladestrom zur Verfügung, so reduzieren sich die Ladezeiten um gut die Hälfte.