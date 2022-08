Ask me Anything : «Ich lade meine Freunde oft ein, sie mich aber nie! Was ist da los?»

Nadia* (28) unternimmt viel mit ihren Freund*innen und lädt diese im Ausgang auch mal auf einen Drink ein. Doch sie selbst wird nie eingeladen. Woran kann das liegen? Sag es ihr in den Kommentaren.