Ex-Bachelorette Zaklina über strapazierende Geburt: «Ich lag vier Tage in den Wehen und konnte nicht mehr»

Auch für Lily seien die Strapazen gross gewesen: «S ie e ntwickelte e in Atemnotsyndrom und musste nach der Geburt direkt in die Neonatologie mitgenommen werden . » Mittlerweile gehe es Lily, sowie auch der ganzen Familie, gut.

So lag Zaklina vier Tage in den Wehen, ihr Töchterchen erlitt ein Atemnotsyndrom und musste nach der Geburt acht Tage lang auf der Neonatologie behandelt werden.

Die ehemalige Bachelorette Zaklina Bäbler (33), ehemals Djuricic, hat ihre n Ehemann , den Zürcher Bauunternehmer Bruno Bäbler (38) , abseits der Kameras kennen gelernt. Nachdem sie sich im April das Ja-Wort gegeben haben, ist i hre Liebe am 6. November mit der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter Lily gekrönt worden . Doch so gross die Freude um den Familienzuwachs auch ist: Die schwierige Geburt bleibt unvergessen.

Die Geburt an sich war wunderschön – doch ich hatte vier Tage lang Wehe n . Am 5. November um Mitternacht begab ich mich schliesslich ins Spita l . Mir fehlte die Energie, um mit den Schmerzen umzugehen. Schon bei meinem ersten Kind hatte ich eine PDA – und das wollte ich nie wieder, weil die Geburt damals 33 Stunden gedauert hat . Doch es ging auch diesmal nicht anders : Meine Befürchtungen sind wahr geworden . Plötzlich ging nichts mehr. Und auch für Lily waren die Strapazen so gross, dass sie ein Atemnotsyndrom hatte. Sie wurde direkt in die Neonatologie mitgenommen.