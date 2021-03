Frage von Stephanie (30) an Doktor Sex

Nun habe ich einen zehn Jahre älteren Mann kennengelernt. Er steht mit beiden Beinen im Leben. (Was ich von mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht behaupten kann). Ich mag ihn sehr! Wir waren erst nur Freunde, dann etwas mehr. Seit Corona und der damit verbundenen physischen Trennung, gab es aber viele Missverständnisse per Whatsapp und ich war wohl auch etwas unnahbar.

Wir haben uns nun schon eine Weile nicht mehr gesehen, möchten uns aber wieder treffen, um alles zu klären. Gleichzeitig macht mir das auch Angst – gerade weil ich noch nie in einer Beziehung war und keine Erfahrung mit solchen Klärungen habe. Ich zweifle an mir und an dem, was ich geben kann – was eigentlich verdammt viel wäre. Zudem befürchte ich, für ihn nur eine von vielen zu sein. Was soll ich tun?