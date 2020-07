Pöbelei im Bus

«Ich lasse keine Emotionen zu, sonst macht mich das kaputt»

Eine junge Rollstuhlfahrerin wurde im Bus in Kreuzlingen von einem älteren Ehepaar angepöbelt. Solche Situationen erlebt die 26-Jährige immer wieder. Nun ruft sie zu mehr Solidarität auf.

«Heute ist etwas vorgefallen, was ich so nicht stehen lassen kann», schreibt die Thurgauerin Laura W.* in einem öffentlichen Post auf Facebook. Die 26-Jährige sitzt seit November 2018 im Rollstuhl. Wenn sie unterwegs ist, hat sie teilweise eine Zughilfe am Rollstuhl angebracht. So kommt die angehende Lehrerin auch steilere Hügel hinauf und ist mehr oder weniger selbstständig mobil. Was sie am Montag im Bus in Kreuzlingen erlebt hat, hat die 26-Jährige aufgewühlt. Sie wurde von einem älteren Ehepaar angepöbelt, das ihr vorwarf , im Bus zu viel Platz zu brauchen.