Eggersriet SG : «Ich lasse meine Kinder nicht mehr alleine auf den Schulweg»

Im November 2021 wurden zwei 10-jährige Mädchen in Eggersriet SG von einem Mann verbal belästigt und zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Diese beiden Mädchen haben den Mann am Dienstag in Eggersriet wiedererkannt. Nun machen sich Eltern im Dorf Sorgen.