Bevor die Ärzte die Therapie starten konnten, mussten sie Sandras gesamten Körper scannen. «Sie schauten, ob mein Krebs behandelbar ist oder ob er bereits gestreut hatte. Hätte er bereits Metastasen gebildet, hätte es keine Heilung mehr gegeben. Man hätte dann versucht, die Krankheit zu verlangsamen, um mir mehr Zeit verschaffen zu können», sagt Sandra. «Die drei Tage bis zum Ergebnis waren die schlimmsten meines Lebens. Ich fragte mich, wie lange ich noch zu leben habe? Ob mein Tod schmerzhaft sein würde? Wie es meiner Familie, meinem Freund und meinen Freunden gehen würde, wenn ich unheilbar krank wäre?» Gleichzeitig wollte die nun 33-Jährige gar nicht zulassen, dass sich der Tod als Möglichkeit in ihr Leben schleicht: «Ich lasse mir von einem bösartigen Brustkrebs sicherlich nicht das Leben ruinieren. Vor allem beruflich möchte ich noch einiges erreichen, aber auch die Welt bereisen und mein Leben in vollen Zügen geniessen», sagte sich die PR-Managerin immer wieder.

Nebenwirkungen durch Chemotherapie

Da die Ärzte keine Metastasen in Sandras Körper fanden, konnte die mehrwöchige Chemotherapie im Triemlispital Zürich beginnen. «Es war schon ein seltsames Gefühl, als die orange Flüssigkeit durch den Infusionsschlauch in meine Vene floss. Ich wusste, dass diese Medikamente das Krebszellenwachstum hemmen würden – aber auch, dass es mir bald schlecht gehen wird», so Sandra. Bereits am nächsten Tag spürte sie die Nebenwirkungen: Sie fühlte sich müde und litt an Übelkeit. Sandra sammelte all ihre Kraft, um etwas Zeit bei ihrem Pferd Partur zu verbringen. «Reiten und die Zeit im Stall halfen mir durch die Chemo. Hier konnte ich meine Krankheit für einen Moment komplett vergessen.»