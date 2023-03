Crossdressing: Der 68-jährige Berner Chrigu (68) trägt Frauenkleider

Crossdresser sind Männer, die gerne Frauenkleider tragen. In der Selbsthilfegruppe können sich Crossdresser über ihren Lebensstil austauschen.

Seit einigen Wochen gibt es in Bern die erste Selbsthilfegruppe für Crossdresser, also Menschen, die gerne die Kleidung des anderen Geschlechts tragen. Chrigu* (68) hat diese ins Leben gerufen und erzählt 20 Minuten, wie er jahrelang seinen Lebensstil verheimlichte.

Kleidung hat für mich kein Geschlecht, das ist einfach ein Lebensgefühl für mich. Am Morgen aufzustehen, einen Slip und einen BH, die Strumpfhose, ein Kleid oder eine Bluse und ein Jupe anzuziehen, das ist für mich das Herrlichste, was es gibt. Ich habe gar keine anderen Kleider mehr, deswegen tue ich mich mit dem Begriff Crossdressing noch schwer. Ich lebe das jetzt einfach, das bin ich.

Schon als Kind habe ich gerne die Kleider meiner Mutter anprobiert. Die feinen Stoffe auf der Haut, das hat mir gefallen. In der Schulzeit habe ich dann öfters ausgeliehene Kleider von Freundinnen angezogen, aber immer im Geheimen. Ich habe eine Lehre gemacht, war im Militär und mit 24 habe ich dann meine heutige Frau geheiratet.

Als ich es meiner Frau gesagt habe, meinte sie: «Na also, dann probieren wir das zusammen.» Das Schlimmste war wohl eher, dass ich nach so vielen Jahren mit so einem grossen Geheimnis daherkomme. Und ich weiss, dass ich ihr Vertrauen missbraucht habe. Aber das war nicht ein bösartiges Belügen, ich wollte sie nicht verletzen.