Deutsche Auswanderin: «Lebe seit 15 Jahren in der Schweiz und bin immer noch ‹die Deutsche›»

Experte: «Schweizer sind höflicher, Deutsche vorlauter»

Herr Diekmann, wie erklären Sie sich dieses Phänomen?

«Es gibt enorme Unterschiede bei der grossen deutschen Minderheit in der Schweiz. Zumal hängt das davon ab, ob die Menschen aus Deutschland auch mit ihren Familien umziehen und sich für längere Zeit auf die Schweiz einlassen, oder ob sie alleine und nur kurzfristig für den Beruf in die Schweiz ziehen. Sieht man aber darüber hinweg, so ist ein Nachteil der Deutschen sicher die Sprache: Die Deutschschweiz hat ihre eigene Identität aufgebaut aus den unterschiedlichen Dialekten. Somit lassen sich zugereiste Deutsche, die Hochdeutsch sprechen, sehr leicht erkennen. Zudem haben es Norddeutsche schwerer in der Schweiz als solche, die etwa bayerisch sprechen, da sie – wie die Schweizer – einen Dialekt sprechen.»