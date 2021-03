Ungefähr 3000 Buben werden in Schweizer Spitälern jährlich beschnitten (Symbolbild).

Seit 2012 dürfen Mädchen in der Schweiz nicht mehr beschnitten werden.

Fast 3000 Buben werden in Schweizer Spitälern jedes Jahr beschnitten. Zahlreiche weitere Operationen in Hausarztpraxen kommen hinzu, und die Dunkelziffer ist gross: Denn viele Buben werden gar nicht von Ärzten beschnitten – sondern von religiösen Medizinmännern im privaten Rahmen. Das schreiben die Zeitungen von CH Media .

Den betreffenden Buben wird in einem chirurgischen Eingriff die Vorhaut vom Penis abgetrennt. Ein Eingriff, der in den seltensten Fällen medizinisch notwendig wäre. Ein Prozent der jungen Männer ist von einer sogenannten Vorhautverengung betroffen, die einen solchen Eingriff unumgänglich macht.

«Ausgeblendet und tabuisiert»

In den allermeisten Fällen geschieht eine Beschneidung aus religiösen Gründen. Sowohl das Judentum als auch der Islam praktizieren die Beschneidung von Buben. Kritiker werten die Beschneidung von Knaben in einem solchen Fall als Eingriff in die Selbstbestimmung.