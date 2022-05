PS-Obergrenze für Neulenkende: «Ich liebe das Adrenalin und die Motorengeräusche»

Autolenker wie Hugo C. sind der SP-Nationalrätin Gabriela Suter ein Dorn im Auge: C. ist erst 21-jährig, fährt aber bereits einen 381-PS-starken Mercedes A45 AMG. Geht es nach Suter, muss der junge Autofahrer sein schnittiges Auto künftig in der Garage stehen lassen. In einer Motion fordert die Nationalrätin eine PS-Beschränkung für Junglenkende.