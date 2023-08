Trotz Skandal: Beyoncé unterstützt Lizzo

An ihrer Show in Atlanta rief die 41-Jährige «ich liebe dich Lizzo» ins Mikrofon.

Wie mehrere Aufnahmen vom Konzert in der US-Stadt Atlanta zeigen, hält Beyoncé zu ihrer Berufskollegin. Sie gab Lizzo ein Shoutout. «Ich liebe dich, Lizzo», liess die Frau von Jay-Z das Publikum wissen. Dies kommt für viele Fans als Überraschung. So hat sich Queen B in den vergangenen Auftritten beispielsweise in Paris davor gehütet, den Namen der Musikerin zu nennen. Das, obwohl er im Playback des Tracks vorkommt.