Ramsay-Hunt-Syndrom: «Ich liebe dich so sehr, dass es mir weh tut» – Fans sind wegen Biebers Erkrankung schockiert

Justin Bieber muss krankheitsbedingt kürzertreten. Auf Instagram gab er am Freitag bekannt, dass er am Ramsay-Hunt-Syndrom leidet, eine Virus-Erkrankung, die Nerven in seinem Ohr und in seinem Gesicht angreife. In den Kommentaren sprechen ihm seine Fans Mut zu. «Ich liebe dich. Bleib stark, Bruder», schreibt ein Fan. «Justin, macht dir keine Sorgen wegen der Konzerte. Wir Beliebers sorgen uns um deine Gesundheit und beten für dich. Wir sind uns sicher, dir geht es bald wieder besser und du stehst bald auf der Bühne. Wir sind bei dir», so ein anderer Fan.