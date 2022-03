Er bleibt bis 2028 : «Ich liebe dieses Team» – Weltmeister Verstappen unterschreibt Rekordvertrag

Der aktuelle Formel-1-Weltmeister, der 24-jährige Niederländer Max Verstappen, hat seinen Kontrakt bei Red Bull vorzeitig bis 2028 verlängert.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Vertrag bei Red Bull um weitere fünf Jahre bis Ende 2028 verlängert. Es ist das der am längsten laufende Fahrervertrag aller Zeiten, wie diverse Medien berichten. «Ich liebe dieses Team und das letzte Jahr war einfach unglaublich. Unser Ziel, seitdem wir 2016 zusammenkamen, war es, die Meisterschaft zu gewinnen, und das haben wir geschafft, also geht es jetzt darum, die Nummer eins langfristig auf dem Auto zu halten», erklärte der 24-jährige Niederländer am Donnerstag. Verstappens aktueller Vertrag lief Ende 2023 aus.