«ASK ME ANYTHING» : «Ich liebe einen jüngeren Mann – habe aber Angst davor, was in ein paar Jahren sein könnte»

Nathalie* (28) weiss nicht weiter: Sie hat sich in einen jüngeren Mann verliebt. Die Beziehung läuft gut, trotzdem hat sie Angst davor, was in den nächsten Jahren passieren könnte. Was soll sie machen? Gib ihr deinen Rat!