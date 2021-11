Bill Kaulitz liebt es «nachts vor fremden Wohnungen zu spannen»

Doch was reizt den Sänger so daran? «Ich würde jeweils gerne die Geschichte dieser Leute wissen. Was machen die jetzt? Was arbeiten die? Was ist denen im Leben passiert?», so Bill. Das kann auch Zwillingsbruder Tom nachvollziehen, der sagt: «Ich steige auch gerne in andere Leben ein. Mir geht es da genauso.»