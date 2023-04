Anja Zeidler: Die Influencerin zeigt ihren After-Baby-Body

1 / 7 Vor einigen Wochen zeigte Anja Zeidler auf Instagram die Entwicklung ihres Babybauches. Nun hat sie ihren After-Baby-Body mit der Community geteilt. Instagram/anjazeidler Die Freude im Hause Zeidler-Anicic ist gross: Sie sind nun zu viert. Privat Anja entschied sich für eine Hausgeburt und erfüllte sich damit einen grossen Wunsch. Die Erfahrung beschreibt sie als «Natur pur». Privat

Anja Zeidler (29) schwebt im Babyglück: Am 10. März brachte sie ihr zweites Kind während einer Hausgeburt im eigenen Schlafzimmer zur Welt. Nun zeigt die Fitness-Influencerin ihren After-Baby-Body auf Instagram, ohne dabei die natürlichen Anzeichen der Geburt zu verschleiern: Das beanspruchte Gewebe und die erschlaffte Haut am Bauch sind auf dem Foto sichtbar. «Wieso sollte ich diesen Körper hassen und ihn schnellstmöglich wegtrainieren wollen? Bestenfalls noch auf Kosten meiner Familienzeit? Ich lasse dem Ganzen so lange Zeit, wie es braucht. Ich liebe meinen Körper, denn er hat zweimal Leben geschaffen, egal, wie er aussieht, er ist und bleibt derselbe: mein Körper», schreibt die Luzernerin dazu.

Damit will sie Müttern, die mit ihrem Aussehen nach der Geburt hadern, Mut zusprechen. «Es gibt auch Veränderungen, die permanent sind, und das dürfen sie sein. Ich zeige dieses Bild selbstbewusst und trage die dazu gewonnene Veränderung mit Stolz», schreibt sie weiter. In den Kommentaren wird die Influencerin für ihre Transparenz gefeiert: «Ich bin dir sehr dankbar, dass du die Realität zeigst, so wird Druck minimiert in unserer scheinbar perfekten Welt», schreibt etwa eine Followerin.

Schon als die 29-Jährige mit Töchterchen Jela (3) schwanger war, wünschte sie sich eine Entbindung in den eigenen vier Wänden – doch im letzten Moment sei sie vom Mut verlassen worden. Für ihre zweite Entbindung wollte sie sich ihren Wunsch jedoch erfüllen und bereitete sich mit Geburtscoaching und Schwangerschaftsyoga darauf vor.

Tochter war bei Anja Zeidlers Geburt mit dabei

An der Seite ihres Verlobten Milan Anicic (27) und Jelas brachte sie ihren Sohn in einem im Schlafzimmer eingerichteten Geburtspool zur Welt. Dass ihr Verlobter und die gemeinsame Tochter an ihrer Seite waren, bedeutet der Luzernerin viel. Es habe ihr zusätzlich Kraft gegeben. Auch Anjas Mama kam dazu, die sich primär der Betreuung der Dreijährigen widmete. Dies sei sehr wichtig, wie Dr. Monika Strauss, Kinderpsychiaterin, gegenüber 20 Minuten erzählt. Trotz der Anwesenheit einer Vertrauensperson rät sie persönlich davon ab, ein Kleinkind einer Geburt beiwohnen zu lassen . «Jede Geburt birgt Risiken und nicht vorhersehbare Situationen. Wenn ein Kind beispielsweise Sturzblutungen, Hektik und im schlimmsten Fall eine Abholung durch Rettungssanitäter miterlebt, kann das schwer traumatisierende Folgen mit sich bringen.»

Zum Glück aber ist laut Zeidler die Geburt ruhig und entspannt verlaufen. «Ich finde es so schön, dass Jela beim Prozess dabei sein konnte und mich nach der Geburt nicht im Spital besuchen musste, um ihren Bruder kennen zu lernen. Ich bin überzeugt, dass sich diese Erfahrung auch tief in ihr verankert und sie später mal eine ganz andere Einstellung zum Thema Geburt als die meisten haben wird», so das Zweifachmami.