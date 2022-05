Niederlage in zwei Sätzen: «Ich liebe Jil Teichmann» – nach French-Open-Pleite lobt Gegnerin Schweizerin

Sie stand erstmals in ihrer Karriere in einem Achtelfinal an einem Grand Slam. In diesem spielte sie am frühen Sonntagabend gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephen. Unbedingt wollte sie in die Runde der letzten Acht einziehen – doch sie scheiterte. Eine entkräftete Teichmann verlor in zwei Sätzen klar und deutlich mit 2:6 und 0:6. Dennoch: Die 24-Jährige durfte stolz auf ihre Leistung sein. Das sah auch ihre Gegnerin so. Stephen meinte nach der Partie: «Sie spielte toll, auch ich liebe Jil Teichmann.»