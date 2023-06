Erste grosse Liebe: Darum hängt die Community noch an ihr

«Die erste Liebe in meinem Leben für mich und dich vergess ich nie und denke immer an dich» von Rapsoul oder Ed Sheerans «First love never dies, guess I'll see you in another life»: Es gibt Tausende Lieder, die sie besingen – die erste grosse Liebe. Manche kommen nicht so richtig weg von ihr, auch Jahre später nicht. Glaubt man verschiedenen Medienberichten, soll es auch Prinz Harry so gehen. Denn vor Gericht soll er voller Liebe von seiner ersten Freundin Chelsy Davy gesprochen haben – was Meghan Markle so gar nicht gepasst hat.