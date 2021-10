3100-Meilen-Rennen in New York – «Ich lief täglich 116 Kilometer» – Zürcher gewinnt längsten Lauf der Welt

Der «Self-Transcendence 3100-Meilen-Lauf » findet seit 1997 jährlich in New York statt.

Rund 5000 Kilometer in knapp 43 Tagen: Andrea Marcato aus Zürich hat am Wochenende das 3100-Meilen-Rennen in New York gewonnen. « Mir geht es sehr gut. Auch wenn der Sieg nicht das Wichtigste für mich war, ist es ein schönes Gefühl, gewonnen zu haben » , sagt der gebürtige Italiener . Der Rundlauf um einen Häuserblock im New Yorker Stadtteil Queens startete jeweils um sechs Uhr morgens und dauerte bis Mitternacht. « Im Durchschnitt lief ich rund 116 Kilometer pro Tag » , erzählt der 39-Jährige.

«Ich musste meine Füsse mit Eisbeutel-Pantoffeln kühlen»

Beim «Self-Transcendence 3100-Meilen-Lauf » handelt es sich um das längste zertifizierte Strassenrennen der Welt. Ausgedacht hatte es sich der in Indien geborene und später in den USA lebende spirituelle Lehrer und Marathonläufer Sri Chimnoy. Der Lauf findet seit 1997 jährlich in New York statt. Letztes Jahr wurde er coronabedingt in Salzburg durchgeführt. Auch damals siegte Andrea. « Dieses Jahr konnte ich aber meine Zeit verbessern » , erzählt der 39-Jährige. Es sei aber auch viel intensiver gewesen. So habe er weniger Pausen eingelegt. « Ich musste nur hin und wieder meine brennenden Füsse mit Eisbeutel-Pantoffeln kühlen. »