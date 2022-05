Shitstorm für Journalistin : «Ich löse meine Probleme ganz oft mit Alkohol»

Das Bier nach der Arbeit, der Negroni in der Sonne und ein Glas Wein zum Essen: Alkohol gehört für viele Menschen zum Alltag. Ganz ähnlich geht es der deutschen Journalistin Carolin von der Groeben (27), die für «Y-Kollektiv» in einem Selbstversuch 30 Tage auf Alkohol verzichtete. Im Videotagebuch sagt sie: «Ich habe mit 15 angefangen zu trinken und im Grunde nie damit aufgehört.»

Sucht Schweiz: Tatsächlich gehört Alkohol in unserer Kultur in vielen geselligen Momenten unseres Lebens dazu. In anderen Kulturen, vor allem ausserhalb Europas und den Industrieländern, ist dies nicht so stark der Fall. In gewissen Milieus gehört der Alkohol stark zum täglichen Leben. Dort ist das Risiko für die Entwicklung einer Abhängigkeit nicht zu unterschätzen. Und tatsächlich ist es schwierig, sich an die Nüchternheit zu halten, wenn das Umfeld ständig Alkoholanreize aussendet.