In Restaurant am Limmatquai : «Ich mache dich fertig» – Mann bedroht Zürcher Grünen-Stadträtin

1 / 2 Die Stadträtin Karin Rykart sei überrascht gewesen, dass so etwas in der Stadt Zürich passieren könne. Tamedia/Reto Oeschger Das Bezirksgericht Zürich fällte am Donnerstag noch kein Urteil, es wird in der nächsten Woche bekannt gegeben. 20min/hoh

Darum gehts Ein 31-Jähriger stand heute vor dem Bezirksgericht Zürich. Er hatte zwei Personen massiv bedroht, darunter Stadträtin Karin Rykrt.

Der Mann fühlt sich verfolgt und hat Wahnvorstellungen.

Der Staatsanwalt verlangt die Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

Er werde sie «platt» machen und «fertig machen», wenn er sie das nächste Mal sehe, sagte der 31-jährige Schweizer zu Grünen-Politikerin Karin Rykart im Juni 2021. Die Zürcher Stadträtin und Polizeivorsteherin hatte an jenem Mittag zusammen mit ihren Amtskollegen Daniel Leupi und Andreas Hauri vor dem Restaurant Rüden am Limmatquai gegessen. Am Tag darauf bedrohte der Beschuldigte einen jungen Mann und sagte, dass er ihn in tausend Teile zerstückeln und seine Mutter und seinen Vater aufschlitzen werde. Zudem warf er ein massives Fahrradschloss auf den Mann und verletzte ihn leicht.

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich am Donnerstag sagte der geständige Beschuldigte: «Ich wollte nie jemanden verletzen.» Er habe die Aussagen gegen Rykart juristisch gemeint, nicht physisch. «Ich habe nichts gegen sie.» Der Beschuldigte fühlte sich von dem jungen Mann und dessen Familie sowie der Stadtpolizei seit längerer Zeit verfolgt und glaubte, dass Rykart im Komplott mit beteiligt war. Er gestand aber ein, dass er zu weit gegangen sei: «Der Wortlaut war unangemessen, er war als eine Metapher gedacht.»

Wie Karin Rykart auf Anfrage sagte, sei sie überrascht gewesen, dass so etwas in der Stadt Zürich passieren könne. «Das hätte ich nicht erwartet.» Angst habe sie nicht gehabt, da sie in Begleitung war und die Bedrohung nur verbal gewesen sei.

Paranoide Schizophrenie

Das psychiatrische Gutachten bescheinigte dem 31-Jährigen eine paranoide Schizophrenie und verlangt dringend eine stationäre Massnahme in einer forensischen Klinik für Straftäter. Ohne medizinische Behandlung sei die Gefahr für weitere Gewaltdelikte gross. Der Mann hatte wegen Gefährdung des Lebens und weiterer Delikte schon früher eine Freiheitsstrafe von 42 Monaten erhalten.

Der Staatsanwalt verlangte eine stationäre Massnahme in einer geschlossenen Klinik, die sogenannte «kleine Verwahrung». Der Beschuldigte habe die Taten in nicht selbstverschuldeter Schuldunfähigkeit verübt. «Er braucht endlich eine Behandlung.» Der 31-Jährige befindet sich seit der Verhaftung vor über neun Monaten in Untersuchungshaft. Ein Platz in einer forensischen Hochsicherheitsklinik, wie beispielsweise der Klinik Rheinau, konnte noch nicht gefunden werden.

Der Verteidiger kritisierte den Justizvollzug und sprach von einem Trauerspiel. Sein Mandant könne auch in einer «normalen» geschlossenen Klinik mit üblichem Sicherheitsstandard behandelt werden. «Seit Juni 2021 schmort mein Mandant in der Untersuchungshaft, ohne dass seine Schizophrenie behandelt wird.» Einzig und allein, weil der Justizvollzug befürchte, dass vom 31-Jährigen eine mögliche Gefährdung ausgehen würde. Deshalb stellt der Anwalt den Antrag, dass auf eine stationäre Massnahme («kleine Verwahrung») verzichtet werde und sein Mandant so schnell wie möglich in einer geeigneten Klinik behandelt werde. Der Aufenthalt soll vorerst auf ein Jahr befristet werden.

Das Gericht wird das Urteil nächste Woche fällen.