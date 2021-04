Hassbriefe an Günther Jauch - «Ich mache mich mitschuldig am grössten Verbrechen an der Menschheit»

In der Sendung «Stern TV» liest Jauch per Videoschalter aus den Briefen vor.

Der TV-Star Günther Jauch (64) steckte sich vor etwa zwei Wochen mit Corona an und befindet sich derweil in Quarantäne. Am Mittwochabend las der Moderator per Videoschaltung bei «Stern TV» aus Hassbriefen vor, die er, mit eigenen Worten, «massenhaft» erhalten hat. Jauch liest vor: «Ich mache mich mitschuldig am größten Verbrechen an der Menschheit, das je stattgefunden hat».