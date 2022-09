Mädchen angesprochen«Ich mache mir als Elternteil Sorgen»

In der Region Rheintal soll ein Mann in einem weissen Auto ein Mädchen und eine junge Frau dazu aufgefordert haben, in sein Fahrzeug einzusteigen. Primarschulen verteilen nun Warnbriefe.

Darum gehts Ein Mann im weissen Auto soll in der Region Rheintal vorbeilaufende Mädchen und junge Frauen belästigen.

Die Polizei hat Kenntnis von den Vorfällen und hat Massnahmen getroffen.

In Primarschulen wurden Warnbriefe an die Eltern verteilt.

Eine 18-jährige Frau soll vergangenen Sonntag in Thal SG von einem Mann belästigt worden sein. Dabei soll er sie aufgefordert haben, bei ihm ins Auto einzusteigen. «Meine Tochter verpasste ihr Postauto, also lief sie zu Fuss weiter. Plötzlich verlangsamte ein weisses Auto neben ihr. In gebrochenem Deutsch fragte der Lenker meine Tochter, wo sie hinmüsse und ob sie nicht mit ihm mitfahren möchte», so die Mutter der 18-Jährigen.

Als die junge Frau die Aufforderung mehrmals ablehnte, wurde der Mann laut der Mutter unangenehm. «Er wurde schnell aggressiv und laut, daraufhin ist meine Tochter durch ein kleines Seitengässchen weggerannt. Obwohl sie in der Freizeit ins Kickboxen geht, war sie in der Situation von Angst erfüllt.» In Rheineck SG ereignete sich einen Tag später ein ähnlicher Vorfall. Ein Mann im weissen Auto und ebenso in gebrochenem Deutsch und selbiger Haarfarbe wollte laut Facebook-Post eine Primarschülerin dazu überreden, dass sie in sein Auto einsteigt.

Vorfälle machen auf Social Media die Runde

Die betroffenen Mütter teilten daraufhin Facebook-Beiträge, in denen sie die Vorfälle schildern. Die Posts machten in der Region schnell die Runde. «Ich mache mir als Elternteil riesige Sorgen. Vor rund einem Jahr schoss eine Person, ebenso von einem weissen Auto aus, auf der Strasse Fotos von meiner Tochter», sagt ein News-Scout von Rorschacherberg zu 20 Minuten.

Polizei ergreift Massnahmen

Der Polizei sind die Zwischenfälle mit dem auffälligen Mann in der Region bekannt. «Zwei dieser Meldungen sind bislang bei der Polizei seit Sonntag eingegangen und wir haben Massnahmen ergriffen, wir führen vermehrt Patrouillen in der Öffentlichkeit durch. Bislang konnte aber noch niemand Verdächtiges kontrolliert werden», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen.

«Social Media Posts sind kontraproduktiv»

Social-Media-Posts, in denen die Personen und der Vorfall geschildert werden, sollen laut der Kantonspolizei vermieden werden. «Jegliche Vorfälle dieser Art sollten der Polizei gemeldet werden. Solche Beiträge auf Social Media ohne Meldung an die Polizei bringen nur Panik auf und sind kontraproduktiv für die Ermittlungen.»

Wenn jeder Betroffene die Vorfälle der Polizei weiter meldet, können sie sich ein besseres Bild der örtlichen Situation machen und entsprechend handeln. «Sinnvoll ist es, den Schulweg zu besprechen und eine Vertrauensperson oder einen sicheren Ort auf dem Weg einzuplanen, wo sich das Kind in Notfällen hinbegeben könnte. Wichtig ist auch, mit dem Kind altersgerecht das Verhalten beim Ansprechen durch fremde Personen zu thematisieren», so Schneider weiter.

Schulen haben Informationsbriefe verteilt

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt, dass die Schulleitung der Primarschule Rheineck einen Informationsbrief an die Eltern der Schüler aller Klassen verteilt hat. Ebenso ist eine Verteilung eines Informationsbriefes in einer Primarschule einer benachbarten Region in Absprache.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz