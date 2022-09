Goldach SG: «Ich mache mir Sorgen» – Einbruchserie bei Gewerbe 

In der letzten Woche kam es in der Stadt St. Gallen ebenfalls zu sechs Einbrüchen in zwei Tagen.

Auch am vergangenen Wochenende kam es in Goldach SG zu fünf Einbrüchen, bei der Geschäftsliegenschaften betroffen waren. Dabei sind Unbekannte am Bleicheweg, an der Felbenstrasse sowie an der Langrütistrasse in diverse Büroräumlichkeiten und Lagerräume eingebrochen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.